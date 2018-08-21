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Расчёты РСЗО «Смерч» Западного военного округа проведут плановые боевые стрельбы в Астраханской области
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Расчёты РСЗО «Смерч» Западного военного округа проведут плановые боевые стрельбы в Астраханской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Артиллеристы отработают поражение позиционных районов с комплексами противовоздушной обороны и высокоточного оружия условного противника.
Боевые расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» артиллерийской бригады Западного военного округа проведут тренировку по нанесению огневых ударов в ходе тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Военнослужащие отработают поражение позиционных районов с комплексами противовоздушной обороны и высокоточного оружия условного противника, имитируемыми полноразмерными мишенями, расположенными на дальностях от 40 до 60 км. Нанесение удара будет осуществляться с подготовленных позиций и в ходе совершения марша. Артиллеристы также выполнят противоогневые манёвры.
Ранее военнослужащие совершили комбинированный марш из Тверской области на полигон Капустин Яр, преодолев более 1,5 тыс. км, осуществили инженерное оборудование позиций, провели тренировку по защите от оружия массового поражения и выполнили комплекс нормативов по работе с боевой техникой.
На учение привлечены более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники.
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