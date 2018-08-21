Модернизированные версии Ми-35 вооружат ракетами «Игла-С»

На форуме «Армия-2018» впервые были представлены модернизированные ударные вертолеты Ми-35М и Ми-35П. Экспортная версия знаменитого советского Ми-24 «Крокодил» отличается обновленным составом бортового радиоэлектронного оборудования и новым боевым оснащением.

"Модернизированный Ми-35П получил обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, телевизионной камерой и лазерным дальномером", — говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России»

Новый цифровой пилотажный комплекс на основе автопилота ПКВ-8 улучшит управляемость, повысит устойчивость вертолета, а улучшенный прицельно-вычислительный комплекс повысит точность поражения целей.

На обновленном Ми-35М, в свою очередь, значительно расширены опции по оснащению вертолета. Возможна доработка вертолета под применение управляемых ракет «Игла-С» класса «воздух-воздух», а также бортового комплекса обороны «Президент-С» с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК.

— Об этом свидетельствует удлиненная форма так называемых «крыльев», в результате чего появляется возможность установки дополнительных видов оружия. Кроме того, повышается устойчивость машины, — рассказал «РГ» военный блогер Юрий Мальцев

Отметим, что вертолеты типа Ми-24/35 — одни из самых воюющих в мире. История их боевого примирения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов. Транспортно-боевой вертолет Ми-35 предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35 является возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до трех раненных с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.