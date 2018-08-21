Новый проект для ВМФ объединит вертолётоносец и десантный корабль

«Мы будем в рамках действующей ГПВ [госпрограммы вооружений] строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолётоносца, десантного корабля», — сказал Рахманов на форуме «Армия-2018».

По его словам, это должен быть универсальный корабль.