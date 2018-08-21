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Новый проект для ВМФ объединит вертолётоносец и десантный корабль
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Новый проект для ВМФ объединит вертолётоносец и десантный корабль 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для ВМФ России построят экспедиционный корабль, который будет совмещать функции вертолётоносца и десантного корабля, рассказал РИА «Новости» президент «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
«Мы будем в рамках действующей ГПВ [госпрограммы вооружений] строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолётоносца, десантного корабля», — сказал Рахманов на форуме «Армия-2018».
По его словам, это должен быть универсальный корабль.
Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сказал в интервью «Интерфаксу», что строить вертолётоносцы «в чистом понимании этого слова» в России не планируется.
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