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Соединение связи Восточного военного округа в рамках внезапной проверки было поднято по тревоге в Забайкалье
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Соединение связи Восточного военного округа в рамках внезапной проверки было поднято по тревоге в Забайкалье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные связисты отработали действия при получении сигнала тревоги, оперативному выводу техники из парка в районы формирования колонн, затем личный состав приступил к совершению марша в заданный район на полигоне Цугол.
Военнослужащие бригады управления соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности.
Военные связисты отработали действия при получении сигнала тревоги, оперативному выводу техники из парка в районы формирования колонн.
Личный состав приступил к совершению марша в заданный район на полигоне Цугол. Маршрут движения включает в себя как участки пересечённой местности, так и автодороги общего пользования.
В ходе выполнения марша специалисты войск связи отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, пытавшихся устроить засаду.
Особое внимание будет уделено организации устойчивой защищённой связи на марше, обеспечения каналами связи абонентов.
Всего к мероприятию боевой подготовки привлечено свыше 500 человек, задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи такие как «Редут-2УС», «Ливень», Р-166.
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