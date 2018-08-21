Соединение связи Восточного военного округа в рамках внезапной проверки было поднято по тревоге в Забайкалье

Военные связисты отработали действия при получении сигнала тревоги, оперативному выводу техники из парка в районы формирования колонн, затем личный состав приступил к совершению марша в заданный район на полигоне Цугол.

Военнослужащие бригады управления соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности.

Военные связисты отработали действия при получении сигнала тревоги, оперативному выводу техники из парка в районы формирования колонн.

Личный состав приступил к совершению марша в заданный район на полигоне Цугол. Маршрут движения включает в себя как участки пересечённой местности, так и автодороги общего пользования.

В ходе выполнения марша специалисты войск связи отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, пытавшихся устроить засаду.

Особое внимание будет уделено организации устойчивой защищённой связи на марше, обеспечения каналами связи абонентов.

Всего к мероприятию боевой подготовки привлечено свыше 500 человек, задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи такие как «Редут-2УС», «Ливень», Р-166.