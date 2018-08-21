Военный эксперт рассказал о проблемах с размещением российских самолетов в будущем

Минобороны РФ разрабатывает новый самолет с вертикальным подъемом и посадкой. Его серийное производство планируют начать в ближайшие 10 лет. Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко считает, что стране понадобятся новые авианосцы, строительство которых пока остается под вопросом, сообщило ИА Nation News.

«Через 10 лет, когда начнется серийное производство самолета, мы сможем сформировать авиационную корабельную ударную группу, но встанет вопрос: на чем она будут базироваться? Сегодня у нас всего один авианесущий корабль — «Адмирал Кузнецов»», — пояснил военный эксперт.

Самолеты с вертикальным взлетом можно разместить на большом десантном корабле «Иван Грен», но его используют для вертолетов. Поэтому пока неизвестно, где будут размещать боевые машины, добавил Михаил Тимошенко.