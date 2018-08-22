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ОСК: универсальные «десантники» и подводные роботы стали тенденцией судостроения
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ОСК: универсальные «десантники» и подводные роботы стали тенденцией судостроения 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Увеличение количества универсальных кораблей и подводных беспилотников является одной из основных тенденций в современном мировом судостроении. Об этом заявил на форуме «Армия-2018» директор Департамента военно-технического сотрудничества Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Дикий.
"Увеличивается количество универсальных кораблей, в том числе патрульных, которые с успехом могут вести охрану своих стран в экономических интересах. Это увеличение количества беспилотных, в том числе подводных беспилотных аппаратов, которые могут в подводной среде вести мониторинг того, что происходит на континентальном шельфе", — сказал он.
По словам Дикого, ОСК сталкивается с тем, что каждое государство, которое добивается непрерывного снабжения своей экономики природными ресурсами, обязано «мониторить водное пространство».
Еще одна тенденция — использование кораблей для проведения точечных гуманитарных операций, добавил он.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.
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