ОСК: универсальные «десантники» и подводные роботы стали тенденцией судостроения

"Увеличивается количество универсальных кораблей, в том числе патрульных, которые с успехом могут вести охрану своих стран в экономических интересах. Это увеличение количества беспилотных, в том числе подводных беспилотных аппаратов, которые могут в подводной среде вести мониторинг того, что происходит на континентальном шельфе", — сказал он.

По словам Дикого, ОСК сталкивается с тем, что каждое государство, которое добивается непрерывного снабжения своей экономики природными ресурсами, обязано «мониторить водное пространство».

Еще одна тенденция — использование кораблей для проведения точечных гуманитарных операций, добавил он.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.