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ОСК предлагает ВМФ универсальный десантный корабль со множеством функций
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ОСК предлагает ВМФ универсальный десантный корабль со множеством функций 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предлагают проект универсального десантного корабля, который будет сочетать в себе множество функций. Об этом журналистам заявил глава ОСК Алексей Рахманов.
"Он может забирать гуманитарные конвои, он может стать плавучим госпиталем, он может стать точкой эвкауации наших специалистов, работающих в нефтедобывающей отрасли. Что-то будет, но о сроках сложно говорить, этот вопрос зависит исключительно от военных", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках создания такого корабля.
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