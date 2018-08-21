ОСК предлагает ВМФ универсальный десантный корабль со множеством функций

"Он может забирать гуманитарные конвои, он может стать плавучим госпиталем, он может стать точкой эвкауации наших специалистов, работающих в нефтедобывающей отрасли. Что-то будет, но о сроках сложно говорить, этот вопрос зависит исключительно от военных", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках создания такого корабля.