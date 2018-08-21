ОСК предлагает ВМФ универсальный десантный корабль со множеством функций 

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предлагают проект универсального десантного корабля, который будет сочетать в себе множество функций. Об этом журналистам заявил глава ОСК Алексей Рахманов.
"Он может забирать гуманитарные конвои, он может стать плавучим госпиталем, он может стать точкой эвкауации наших специалистов, работающих в нефтедобывающей отрасли. Что-то будет, но о сроках сложно говорить, этот вопрос зависит исключительно от военных", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках создания такого корабля.