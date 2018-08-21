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В Кемеровской области и Забайкалье подразделения мощных артсистем соединений ЦВО и ВВО выполнят стрельбы в рамках внезапной проверки боеготовности
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В Кемеровской области и Забайкалье подразделения мощных артсистем соединений ЦВО и ВВО выполнят стрельбы в рамках внезапной проверки боеготовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты 203-мм самоходных пушек «Малка» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» приступили к дневным и ночным тренировкам по стрельбе и управлению огнем в составе разведывательно-ударных комплексов.
В рамках внезапной проверки боеготовности соединений и частей Центрального и Восточного военных округов подразделения мощных артиллерийских систем после совершения марша на полигонах в Кемеровской области и Забайкальского края проведут боевые стрельбы.
Расчеты 203-мм самоходных пушек большой мощности «Малка» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» приступили к дневным и ночным тренировкам по стрельбе и управлению огнем в составе разведывательно-ударных комплексов.
Подразделения самоходных артиллерийских систем большой мощности «Малка» и «Гиацинт», дислоцированные в Амурской области, совершают марш комбинированным способом на полигон Цугол в Забайкальском крае.
Самые мощные действующие орудия транспортируются на многоосных тяжелых машинах, способных перевозить 50-тонные орудия по дорогам общего пользования без причинения ущерба их покрытию, а также железнодорожным транспортом.
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