Артиллеристы ВВО в Забайкалье совершили марш и приступили к оборудованию огневых позиций

По прибытию в заданный район расчеты гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Ураган» приступили к выполнению задач по организации командного пункта, инженерному оборудованию огневых позиций, мероприятий по охране и обороне полевого лагеря.

Артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае , совершило многокилометровый марш на учебно-тренировочный комплекс Цугол.

В ходе марша военнослужащими были отработаны несколько вводных, в частности, по отражению нападения диверсионной группы условного противника, организовавшей засаду на пути следования колонны.

По прибытию в заданный район расчеты гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Ураган» приступили к выполнению задач по организации командного пункта, инженерному оборудованию огневых позиций, мероприятий по охране и обороне полевого лагеря.