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Артиллеристы ВВО в Забайкалье совершили марш и приступили к оборудованию огневых позиций
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Артиллеристы ВВО в Забайкалье совершили марш и приступили к оборудованию огневых позиций 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По прибытию в заданный район расчеты гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Ураган» приступили к выполнению задач по организации командного пункта, инженерному оборудованию огневых позиций, мероприятий по охране и обороне полевого лагеря.
Артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае, совершило многокилометровый марш на учебно-тренировочный комплекс Цугол.
В ходе марша военнослужащими были отработаны несколько вводных, в частности, по отражению нападения диверсионной группы условного противника, организовавшей засаду на пути следования колонны.
По прибытию в заданный район расчеты гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Ураган» приступили к выполнению задач по организации командного пункта, инженерному оборудованию огневых позиций, мероприятий по охране и обороне полевого лагеря.
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