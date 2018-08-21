Подразделения ПВО российской военной базы в Абхазии выполнят боевые стрельбы в Астраханской области

Специалисты ПВО соединения отработают задачи тактической, специальной и инженерной подготовки, закрепят навыки по маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

Личный состав зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии приступил к полевому выходу на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

Специалисты противовоздушной обороны (ПВО) базы выполнят боевое слаживание расчетов с отработкой задач тактической, специальной и инженерной подготовки, закрепят навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

В завершении полевого выхода зенитчики военного соединения в рамках тактического учения выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения по реальным воздушным целям. Ракетные пуски будут проведены как с оборудованных позиций, так и во время короткой остановки при движении в составе колонн. В дневное и ночное время суток военнослужащие отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению сил авиации условного противника

Всего в мероприятии принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники базы, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».