В ЮВО прошла генеральная репетиция динамического показа боевых возможностей военной техники ВТФ «АРМИЯ-2018»

Всего более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа.

Выполнение боевых задач при ведении маневренной обороны представили танковые и артиллерийские подразделения. Мотострелки на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвали оборону противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника.

Экипажи «Терминатора» под прикрытием боевых «Аллигаторов» выполнили эвакуацию условно раннего военнослужащего с поля боя.

Боевые навыки продемонстрировали подразделения разведки и войск специального назначения. Современные бронеавтомобили преодолели сложные препятствия, а личный состав разведывательного дозора уничтожил засаду противника. Имитационными средствами разведчики произвели подрыв автомобиля условного противника.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты, используя возможности специальной техники, обозначили условно зараженный участок местности, а также поставили 100 метровую дымовую завесу.

В воздушном бою сошлись боевые вертолеты — «Аллигаторы», «Ночные охотники», а также бомбардировщики, истребители и штурмовики, которые совершили боевые пуски средствами авиационного поражения.

Не менее зрелищным эпизодом динамического показа боевых возможностей военной техники, стал «летающий танк» Т72-Б3М в исполнении профессионалов ЮВО.

Положительную оценку готовности динамического и статического показа военно-технического форума «Армия-2018» дал командующий войсками округа генерал-полковник А. Дворников.

«В этом году в динамическом показе более 350 военнослужащих округа продемонстрируют боевые возможности современных образцов вооружения и техники, а также тактические приемы общевойскового боя, основанные, в том числе, на сирийском боевом опыте», — отметил А. Дворников.

Всего более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа, в том числе новейшие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ «Грач», вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ «Терминатор», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и различные артиллерийские системы.

Выставочные мероприятия ЮВО в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» пройдут на полигоне Кадамовский под Новочеркасском (Ростовская область) в период с 24 по 26 августа.