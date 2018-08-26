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В Ростовской области форум «Армия-2018» посетили более 50 тысяч человек
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В Ростовской области форум «Армия-2018» посетили более 50 тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости. Более 50 тысяч человек посетили военно-технический форум Южного военного округа «Армия-2018» за три дня его работы, сообщает пресс-служба ЮВО.
Как информирует пресс-служба, на полигоне Кадамовский в Ростовской области завершился военно-технической форум Южного военного округа «Армия-2018».
"За три дня работы форум посетили более 50 тысяч человек. В заключительный день форума была отмечена самая высокая посещаемость, более 30 тысяч ростовчан и жителей области", — говорится в сообщении.
Также в релизе отмечается, что военнослужащие ЮВО представили зрелищный динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники самых современных образцов. Зрители увидели 40 самолётов и вертолетов в тактических эпизодах общевойскового боя и во время демонстрационного пролета авиации ЮВО.
Военно-технической форум ЮВО проходил в период с 24 по 26 августа. На площадках статического показа и в динамике общевойскового боя было представлено около 300 образцов вооружения, военной и специальной техники.
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