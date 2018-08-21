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В дни работы форума ЮВО «Армия-2018» будут организованы динамические показы боевых возможностей военной техники
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В дни работы форума ЮВО «Армия-2018» будут организованы динамические показы боевых возможностей военной техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гостям мероприятия представят более 300 образцов современного вооружения и военной техники, в частности, новейшие истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».
С 24 по 26 августа на полигоне Кадамовский в Ростовской области пройдет Международный военно-технический форум (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2018».
Одним из самых зрелищных этапов форума станет проведение ежедневного динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.
В условном воздушном бою сойдутся ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник», бомбардировщики, истребители и штурмовики.
Боевые задачи при ведении маневренной обороны отработают танковые и артиллерийские подразделения. Мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвут оборону условного противника, применив приемы тактического обхода.
Боевые навыки продемонстрируют подразделения разведки войск специального назначения. Зрители увидят, как современные бронеавтомобили преодолевают сложные препятствия, а личный состав разведывательного дозора уничтожает засаду «противника».
Более 300 образцов современного вооружения и военной техники, в том числе новейшие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ «Терминатор», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», различные артиллерийские системы, будут представлены на площадках статического показа и в динамике современного боя на тактическом поле.
Кроме того, в ходе второго дня форума военнослужащие и военная техника ЮВО будут задействованы в реконструкции одного из эпизодов Афганской войны — операции «Магистраль».
Посетить одно из самых зрелищных событий года в жизни войск округа смогут жители всех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также гости Ростовской области из разных уголков страны.
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