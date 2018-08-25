На военно-техническом форуме ЮВО под Ростовом-на-Дону готовы принять более 30 тысяч посетителей

В день торжественного открытия военно-технического форума ЮВО мероприятие посетили около 4 тыс. ростовчан и жителей ростовской области.

На военно-техническом форуме Южного военного округа «Армия-2018» под Ростовом-на-Дону организаторы мероприятия готовы принять более 30 тысяч посетителей.

Доставку жителей Дона и гостей области к выставочным площадкам статического показа новейших образцов военной техники ЮВО обеспечивают 30 автобусов. Для удобства посетителей оборудованы автопарковки рядом полигоном Кадамовский вблизи расположения 150-й мотострелковой дивизией.

В день торжественного открытия военно-технического форума ЮВО мероприятие посетили около 4 тыс. ростовчан и жителей ростовской области.

Старт Форуму дал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников

Одним из самых зрелищных этапов ВТФ ЮВО «АРМИЯ-2018» является ежедневный динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники.

Всего более 300 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа, в том числе новейшие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ «Грач», вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ «Терминатор» им. Героя России Ряфагатя Хабибуллина, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили подразделений специального назначения «Тайфун» трех модификаций, «Тигр», «Рысь». Также представлены: оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы ПВО С-400 «Триумф» и «Бук-М3», беспилотный летательный аппарат, артиллерийские системы «Ураган», «Смерч», «Торнадо», средства связи и радиоэлектронной борьбы. Инженерная и специальная техника, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3М, машина разминирования БМР-3МА, путепрокладчик БАТ-2, плавающий транспортер ПТС, катер, новейшие индивидуальные средства защиты сапера ОВР-2-02 и ОВР-3Ш и др.

Во второй день работы форума военнослужащие и военная техника ЮВО примут участие в реконструкции одного из эпизодов Афганской войны — операция «Магистраль».

На площади в 4 тысячи гектаров вместе с выставками современного и перспективного вооружения организованы выступления творческих групп и художественных коллективов военного округа.

Посетителей форума ждет множество развлечений, включая стрельбу в тире из спортивного вооружения и электронных симуляторов боевого оружия, спортивные состязания на полосе препятствий и на площадках кросс-фита, а также впервые представлена пейнтбольная площадка.

Для желающих поступить на военную службу по контракту в войсках Южного военного округа на Форуме развернут новейший мобильный пункт отбора. О привилегиях военной службы по контракту расскажут действующие военнослужащие из общевойсковых и специальных воинских частей округа. Вместе с тем на мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту, каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование и подать, первичные документы.

Желающие посетить военно-технический форума «Армия-2018» могут добраться на общественном или личном транспорте до поселка Персиановский под Новочеркасском , далее бесплатным транспортом до площадки форума военно-технический форума «Армия-2018».