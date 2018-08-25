На форуме «Армия-2018» под Ростовом в небо поднялись «Ночной охотник» и «Аллигатор»

ПОСЕЛОК ПЕРСИАНОВСКИЙ /Ростовская область/, 25 августа. /ТАСС/. Около 4 тыс. человек посетили Международный военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2018», который открылся в пятницу на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

В первый день зрители смогли увидеть «летающий танк» Т-72Б3 и бой группы спецназа с условным противником, где участвовали в том числе вертолеты «Ночной охотник» и «Аллигатор». Также здесь была организована выставка современной техники, а гостей накормили солдатской кашей, передает корреспондент ТАСС.

"Современная боевая техника открыла перед нами перспективы совершенствования тактики на суше, в воздухе и воде. Сегодня мы вносим коррективы в системы подготовки совершенствования приемов ведения боевых действий, расширяем границы ведения разведки, дальность нанесения огневого поражения, повышаем мобильность и оперативность в системе управления войсками и организации межвидового взаимодействия", — сказал на открытии форума командующий войсками округа Александр Дворников.

В первый день форума на полигоне открылась выставка современной техники сухопутных войск, противовоздушной обороны и Черноморского флота. На площади в 4 тыс. гектаров посетители также могли пострелять в тире из гражданского оружия и электронных симуляторов боевого оружия, поиграть в пейнтбол. Здесь же был развернут новейший мобильный пункт отбора на службу по контракту.

Посетителей угостили традиционной солдатской кашей и блюдами национальной кухни.

"Летающий танк"

Больше всего гостей собралось на динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники ЮВО.

Он открылся демонстрацией боя группы спецназа с участниками условного незаконного военного формирования. Разведывательная группа спецназа попала в засаду, вступила в бой и огнем с ходу уничтожила противника. Разведчиков прикрыли заградительным огнем бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тигр», которые способны выдержать попадание пуль калибром до 14,5 мм, а также подрывы противотанковых мин и фугасов до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

По легенде боя, с места скрылся лидер формирования. Но разведчикам удалось взять его в плен, уничтожив место хранения оружия. При выполнении задач на помочь спецназу пришли боевые вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» им. Героя России Ряфагатя Хабибуллина. Кроме того, в уничтожение противника свой вклад внесли новейшие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ «Грач».

Также зрители смогли увидеть «летающий танк» Т-72Б3, который произвел выстрелы при прыжке с препятствия. Кроме того, свою силу и огневую мощь продемонстрировали комплексы ПВО «Панцирь-С1», взвод на БТР-82А, танковый взвод и минометная батарея.

Фото с «Бастионом»

В другой части полигона проходила выставка боевой техники ЮВО и Росгвардии. Всего на форуме было задействовано более 300 современных образцов вооружения и военной техники.

Больше всего детей, желающих сделать фото на память, было рядом с комплексом «Бастион».

"Это береговой ракетный комплекс «Бастион», предназначен для поражения надводных кораблей противника различных типов и классов. Способен вести охрану береговой черты до 600 км. Приходит очень много людей, дети, взрослые, юнармейцы, интересуются. В машину можно садиться, внутри запрещаем фотографировать, так как комплекс новый", — рассказал ТАСС капитан Александр Выжанов.

Кроме «Бастиона», стоящего на вооружении Черноморского флота, зрители смогли увидеть береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег», уникальный макет берегового ракетного комплекса «Бал» и новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда флота.

Среди тех, кто осмотрел почти все боевые машины, была и шестилетняя Стефания, которая хочет стать военной, «когда вырастет».

"Пришли ребенку показать выставку, ей очень нравится, в будущем хочет быть военной, под большим впечатлением от форума. Везде просит ее сфотографировать, просится за руль", — рассказала ТАСС тетя Стефании — Анжела.

Также гости форума смогли познакомиться с работой и сфотографироваться возле оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», зенитных ракетных комплексов ПВО С-400 «Триумф» и «Бук-М3», беспилотного летательного аппарата, артиллерийских систем «Ураган», «Смерч», «Торнадо».

О форуме

Военно-технический форум Южного военного округа «Армия-2018» проходит с 24 по 26 августа на полигоне Кадамовский под Новочеркасском в Ростовской области. 25 августа здесь же военнослужащие и военная техника округа примут участие в реконструкции одного из эпизодов Афганской войны — операции «Магистраль». Вход на выставочную площадку форума для всех желающих бесплатный.