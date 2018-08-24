Форум Южного военного округа «Армия-2018» открылся под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. / ТАСС /. Международный военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2018» открылся в пятницу на полигоне Кадамовский в Ростовской области , передает корреспондент ТАСС.

"Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2018» объявляю открытым", — сказал Дворников.

Форум будет проходить до 26 августа.

Мероприятия форума

На «Армии-2018» танковые и артиллерийские подразделения покажут выполнение боевых задач при ведении маневренной обороны. Мотострелки на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвут оборону условного противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника. Экипажи «Терминатора» под прикрытием боевых «Аллигаторов» выполнят эвакуацию условно раннего военнослужащего с поля боя.

Боевые навыки также продемонстрируют подразделения разведки и войск специального назначения. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты поставят 100-метровую дымовую завесу. Боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», а также бомбардировщики, истребители и штурмовики совершат боевые пуски средствами авиационного поражения.

Всего более 300 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа. Командование Черноморского флота также представит боевые образцы вооружения и военной техники — береговой ракетный комплекс «Бастион», береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег», а также уникальный макет берегового ракетного комплекса «Бал».