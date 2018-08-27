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Более 50 тыс. человек посетили ВТФ ЮВО «Армия-2018» в Ростовской области
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Более 50 тыс. человек посетили ВТФ ЮВО «Армия-2018» в Ростовской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В прошлом году за шесть дней работы форума «Армия-2017» его посетителями стали более 25 тыс. человек.
На полигоне Кадамовский в Ростовской области завершился Военно-технической форум (ВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2018».
За три дня работы Форум посетили более 50 тыс. человек.
В заключительный день Форума была отмечена самая высокая посещаемость — более 30 тыс. ростовчан и жителей области.
Военнослужащие ЮВО представили зрелищный динамический показ боевых возможностей современных образцов вооружения и военной техники. Зрители увидели 40 самолётов и вертолетов в тактических эпизодах общевойскового боя и во время демонстрационного пролета авиации ЮВО.
Все дни работы форума посетителей развлекали артисты Краснознаменного ансамбля песни и пляски ЮВО, а также творческие коллективы гарнизонных домов офицеров.
Лучшим военнослужащим — участникам форума заместитель командующего войсками ЮВО генерал-майор Владимир Жаров вручил памятные призы и грамоты.
Военно-технической форум ЮВО проходил в период с 24 по 26 августа. На площадках статического показа и в динамике общевойскового боя было представлено около 300 образцов вооружения, военной и специальной техники.
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