Более 50 тыс. человек посетили ВТФ ЮВО «Армия-2018» в Ростовской области

В прошлом году за шесть дней работы форума «Армия-2017» его посетителями стали более 25 тыс. человек.

На полигоне Кадамовский в Ростовской области завершился Военно-технической форум (ВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2018».

За три дня работы Форум посетили более 50 тыс. человек.

В заключительный день Форума была отмечена самая высокая посещаемость — более 30 тыс. ростовчан и жителей области.

Военнослужащие ЮВО представили зрелищный динамический показ боевых возможностей современных образцов вооружения и военной техники. Зрители увидели 40 самолётов и вертолетов в тактических эпизодах общевойскового боя и во время демонстрационного пролета авиации ЮВО.

Все дни работы форума посетителей развлекали артисты Краснознаменного ансамбля песни и пляски ЮВО, а также творческие коллективы гарнизонных домов офицеров.

Лучшим военнослужащим — участникам форума заместитель командующего войсками ЮВО генерал-майор Владимир Жаров вручил памятные призы и грамоты.

Военно-технической форум ЮВО проходил в период с 24 по 26 августа. На площадках статического показа и в динамике общевойскового боя было представлено около 300 образцов вооружения, военной и специальной техники.