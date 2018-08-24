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«Аллигаторы» и «Ночные охотники» устроят воздушный бой на форуме «Армия-2018» под Ростовом
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«Аллигаторы» и «Ночные охотники» устроят воздушный бой на форуме «Армия-2018» под Ростовом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2018» открывается в пятницу на полигоне Кадамовский в Ростовской области, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"С 24 по 26 августа на полигоне Кадамовский под Новочеркасском в Ростовской области пройдет Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2018». Одним из самых зрелищных этапов форума станет динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники ЮВО, которые пройдет во все дни работы площадки", — сказал он.
Танковые и артиллерийские подразделения покажут выполнение боевых задач при ведении маневренной обороны. Мотострелки на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвут оборону условного противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника. Экипажи «Терминатора» под прикрытием боевых «Аллигаторов» выполнят эвакуацию условно раннего военнослужащего с поля боя.
Боевые навыки также продемонстрируют подразделения разведки и войск специального назначения. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты поставят 100-метровую дымовую завесу. В воздушном бою сойдутся боевые вертолеты «Аллигатор», «Ночной охотник», а также бомбардировщики, истребители и штурмовики, которые совершат боевые пуски средствами авиационного поражения. «Не менее зрелищным эпизодом динамического показа боевых возможностей военной техники станет „летающий танк“ Т72-Б3М в исполнении профессионалов ЮВО», — уточнил Астафьев.
Всего более 300 современных и новейших образцов вооружения и военной техники будут представлены в тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа. Командование Черноморского флота также представит боевые образцы вооружения и военной техники — береговой ракетный комплекс «Бастион», береговой самоходный артиллерийский комплекс «Берег», а также уникальный макет берегового ракетного комплекса «Бал». Кроме того, военнослужащие примут участие в реконструкции одного из эпизодов войны в Афганистане — операции «Магистраль».
Желающие посетить форум могут добраться на общественном или личном транспорте до поселка Персиановский под Новочеркасском, далее — бесплатным транспортом до площадки.
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