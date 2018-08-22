Подразделения РЭБ ВВО отрабатывают прикрытие важных объектов от ударов авиации и крылатых ракет условного противника

Военнослужащие применяют современные комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва» и «Леер».

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дислоцированные в Бурятии , Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях, в рамках внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа (ВВО) приступили к выполнению задач по предназначению.

В указанных районах военнослужащие развернули современные комплексы РЭБ «Красуха», «Мурманск», «Москва» и «Леер» с целью прикрытия стратегически важных объектов от ударов авиации и крылатых ракет «противника».

В свою очередь расчеты комплексов РЭБ «Леер-3» выполнят информационное блокирование районов действий условных незаконных вооруженных формирований.