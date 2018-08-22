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Подразделения РЭБ ВВО отрабатывают прикрытие важных объектов от ударов авиации и крылатых ракет условного противника
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Подразделения РЭБ ВВО отрабатывают прикрытие важных объектов от ударов авиации и крылатых ракет условного противника 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие применяют современные комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва» и «Леер».
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дислоцированные в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях, в рамках внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа (ВВО) приступили к выполнению задач по предназначению.
В указанных районах военнослужащие развернули современные комплексы РЭБ «Красуха», «Мурманск», «Москва» и «Леер» с целью прикрытия стратегически важных объектов от ударов авиации и крылатых ракет «противника».
В свою очередь расчеты комплексов РЭБ «Леер-3» выполнят информационное блокирование районов действий условных незаконных вооруженных формирований.
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