Под Хабаровском подразделения РЭБ Восточного военного округа отразили нападение диверсантов в рамках внезапной проверки боеготовности 

В ходе тактико-специального учения группа диверсантов попыталась напасть на позиции комплексов РЭБ «Красуха», «Леер», «Москва», «Мурманск», развернутых в указанном районе.
Подразделения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае, в рамках внезапной проверки боеготовности при выполнении задач по предназначению отразили нападение условной диверсионной группы в ночных условиях.
В ходе тактико-специального учения группа диверсантов попыталась напасть на позиции комплексов РЭБ «Красуха», «Леер», «Москва», «Мурманск», развернутых в указанном районе.
Военнослужащие обнаружили «диверсантов», а затем отработали задачи по оперативному блокированию и уничтожению ДРГ условного противника.
Кроме того, в ходе учения специалисты РЭБ организовали зону радиоэлектронного подавления, развернув малогабаритные станции помех «Лесочек», поэтому удалось не допустить подрыва радиоуправляемой имитации фугаса.
ТСУ проведено в рамках масштабной проверки боеготовности войск и сил ВВО на одном из военных полигонов под Хабаровском.