Ещё
Под Хабаровском подразделения РЭБ Восточного военного округа отразили нападение диверсантов в рамках внезапной проверки боеготовности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Хабаровском подразделения РЭБ Восточного военного округа отразили нападение диверсантов в рамках внезапной проверки боеготовности 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тактико-специального учения группа диверсантов попыталась напасть на позиции комплексов РЭБ «Красуха», «Леер», «Москва», «Мурманск», развернутых в указанном районе.
Подразделения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае, в рамках внезапной проверки боеготовности при выполнении задач по предназначению отразили нападение условной диверсионной группы в ночных условиях.
В ходе тактико-специального учения группа диверсантов попыталась напасть на позиции комплексов РЭБ «Красуха», «Леер», «Москва», «Мурманск», развернутых в указанном районе.
Военнослужащие обнаружили «диверсантов», а затем отработали задачи по оперативному блокированию и уничтожению ДРГ условного противника.
Кроме того, в ходе учения специалисты РЭБ организовали зону радиоэлектронного подавления, развернув малогабаритные станции помех «Лесочек», поэтому удалось не допустить подрыва радиоуправляемой имитации фугаса.
ТСУ проведено в рамках масштабной проверки боеготовности войск и сил ВВО на одном из военных полигонов под Хабаровском.
ТК «Звезда»: последние новости
Ракетоносцы Ту-95МС в Амурской области отработали дозаправку в воздухе на малой высоте в рамках проверки боевой готовности «Боги войны» залповым огнем «Ураганов» уничтожили «противника»: видео Танкисты ЮВО и ВС Армении уничтожили боевую технику условного противника
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Парад на Украине вызовет землетрясение в Кремле»
Кого из российских звезд убил СПИД
«Сергея Скрипаля уже нет в живых»116
Трамп рассказал о своей единственной ошибке24
Молодая семья найдена повешенной в Сочи69
Видео
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение