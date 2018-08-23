Под Хабаровском подразделения РЭБ Восточного военного округа отразили нападение диверсантов в рамках внезапной проверки боеготовности

В ходе тактико-специального учения группа диверсантов попыталась напасть на позиции комплексов РЭБ «Красуха», «Леер», «Москва», «Мурманск», развернутых в указанном районе.

Подразделения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае , в рамках внезапной проверки боеготовности при выполнении задач по предназначению отразили нападение условной диверсионной группы в ночных условиях.

В ходе тактико-специального учения группа диверсантов попыталась напасть на позиции комплексов РЭБ «Красуха», «Леер», «Москва», «Мурманск», развернутых в указанном районе.

Военнослужащие обнаружили «диверсантов», а затем отработали задачи по оперативному блокированию и уничтожению ДРГ условного противника.

Кроме того, в ходе учения специалисты РЭБ организовали зону радиоэлектронного подавления, развернув малогабаритные станции помех «Лесочек», поэтому удалось не допустить подрыва радиоуправляемой имитации фугаса.