Эксперт прокомментировал разработку в России самолета вертикального взлета

Минобороны начало разработку нового самолета с вертикальными взлетом и посадкой, рассказал вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума «Армия-2018». По его словам, проект включили в госпрограмму вооружений по поручению верховного главнокомандующего.

"Сейчас ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами. Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет. Концептуально такие работы ведутся в Минобороны с прошлого года", — сказал Юрий Борисов.

Он отметил, что сроки создания нового самолета определяются технологическим циклом. «Как правило, это семь-десять лет, если выходить в серию», — пояснил Борисов.

В СССР уже выпускали самолеты вертикальных взлета и посадки — более 230 истребителей Як-38. На смену ему должны были прийти Як-141, однако в 2004 году программу свернули.

"Наша страна как наследник технологий СССР обладает большой компетенцией в области создания самолетов с вертикальным взлетом. В ХХ веке такие самолеты могли создать только Советский Союз (КБ Яковлева) и Великобритания — самолеты Sea Harrier до сих пор находятся на вооружении. Самолеты с вертикальным взлетом применяются там, где есть ограничения взлетно-посадочной площадки, нет специальных катапультных устройств и тому подобного. Недостатком этих самолетов, как правило, являлись ограниченные параметры по дальности применения, скорости и боевой нагрузки. Это было связано с тем, что на самолетах стояло по несколько реактивных двигателей для подъема и горизонтального полета. Первыми эту проблему решили наши специалисты в КБ Яковлева на Як-141. Этот самолет стал не просто сверхзвуковым, а фактически первым в мире многоцелевым истребителем-перехватчиком вертикального взлета и посадки. Самое главное ноу-хау этого самолета — поворотное сопло двигателя — в дальнейшем было использовано, фактически скопировано американцами для истребителя F-35 компании Lockheed Martin", — сказал Дмитрий Дрозденко.

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