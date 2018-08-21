Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вышел в Средиземное море

"СКР «Ярослав Мудрый» прошел через Суэцкий канал и вышел в акваторию Средиземного моря. Далее российский сторожевик приступит к выполнению задач по плану перехода", — рассказал он.

Мартов добавил, что накануне в Красном море в соответствии с планом похода на корабле прошли учения по организации борьбы за живучесть, а личный состав подразделений антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях.

Ранее 18 августа корабль вышел из порта Судан и взял курс на Средиземное море. В африканском порту военные моряки пополнили необходимые запасы воды и продовольствия.