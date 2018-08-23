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Модель легкого многоцелевого авианосца представили на форуме «Армия-2018»
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Модель легкого многоцелевого авианосца представили на форуме «Армия-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Его характеристики впечатляют.
Модель легкого многоцелевого вертолета стоит на стенде Крыловского государственного научного центра. Как оказалось, таких проектов в мире не предлагал еще никто. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора. Для сравнения, на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» водоизмещением 60 тысяч тонн проектом предусмотрено размещение 50 самолетов и вертолетов, в реальности их всегда было много меньше.
Дальность плавания — 8000 миль, автономность — 60 суток. Авианосец имеет мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту.
Представленным проектом заинтересовались иностранцы, в частности, французы.
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