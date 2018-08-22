Ещё
Легкий авианосец от Крыловского центра может получить такие же самолеты, что и тяжелый
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легкий авианосец от Крыловского центра может получить такие же самолеты, что и тяжелый 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Авиагруппа легкого авианосца, аванпроект которого разработал Крыловский государственный научный центр, может состоять из тех же самолетов, что и у тяжелого. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель центра Владимир Никитин в ходе форума «Армия-2018».
"Этот авианосец отличается тем, что у него качественный состав авиакрыла такой же, как на тяжелом авианосце. Это — тяжелые истребители типа Су-33, легкие истребители МиГ-29К, многоцелевые и спасательные вертолеты, четыре самолета радиолокационного дозора, всего 46 летательных аппаратов", — сказал он.
"Почему истребители типа Су-33? Мы говорим типа, потому что им на замену должны придти самолеты нового поколения, скорее всего, на базе Су-35", — пояснил Никитин.
По словам руководителя центра, МиГ-29К и дальше будет использоваться для авианосцев, «потому что он отработан и серийно производится».
"Такая номенклатура обеспечивает качественное выполнение любых задач", — подчеркнул он, добавив, что авианосец несет авиационный запас в 600 тонн, запас авиакеросина составляет до 2 тыс. тонн.
"Корпус легкого авианосца меньше по абсолютным размерам, то есть у него длина 260 м вместо 300, как у тяжелого авианосца. Водоизмещение 44 тыс. т вместо 90 тыс. т, то есть по корпусу выигрыш получается в два раза. Его стоимость может быть несколько сотен миллиардов рублей, то есть почти в два раза меньше, чем у полноразмерного", — сказал Никитин. По его словам, авианосец предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой из четырех турбин М-90ФР при общей расчетной мощности 81 тыс. киловатт.
ТАСС: последние новости
Около 200 единиц военной техники представят на форуме "Армия-2018" в Екатеринбурге Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом Центр Хруничева разрабатывает ракету-носитель "Рокот-2" с новой системой управления
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией225
Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США394
Российская ядерная ракета упала в Баренцево море504
Умер Стефан Карл Стефанссон17
Украина покажет «ужас Москвы»48
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
00:47
Появилось видео с горящего Ту-204
Происшествия Пожары
01:29
Украина покажет «ужас Москвы»
Армия Оружие
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение