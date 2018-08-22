Легкий авианосец от Крыловского центра может получить такие же самолеты, что и тяжелый

"Этот авианосец отличается тем, что у него качественный состав авиакрыла такой же, как на тяжелом авианосце. Это — тяжелые истребители типа Су-33, легкие истребители МиГ-29К, многоцелевые и спасательные вертолеты, четыре самолета радиолокационного дозора, всего 46 летательных аппаратов", — сказал он.

"Почему истребители типа Су-33? Мы говорим типа, потому что им на замену должны придти самолеты нового поколения, скорее всего, на базе Су-35", — пояснил Никитин.

По словам руководителя центра, МиГ-29К и дальше будет использоваться для авианосцев, «потому что он отработан и серийно производится».

"Такая номенклатура обеспечивает качественное выполнение любых задач", — подчеркнул он, добавив, что авианосец несет авиационный запас в 600 тонн, запас авиакеросина составляет до 2 тыс. тонн.

"Корпус легкого авианосца меньше по абсолютным размерам, то есть у него длина 260 м вместо 300, как у тяжелого авианосца. Водоизмещение 44 тыс. т вместо 90 тыс. т, то есть по корпусу выигрыш получается в два раза. Его стоимость может быть несколько сотен миллиардов рублей, то есть почти в два раза меньше, чем у полноразмерного", — сказал Никитин. По его словам, авианосец предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой из четырех турбин М-90ФР при общей расчетной мощности 81 тыс. киловатт.