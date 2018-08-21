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Россия построит гибрид вертолетоносца и десантного корабля
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Россия построит гибрид вертолетоносца и десантного корабля 

РИА Новости 21 минуту назад
РОССИЯ БУДЕТ СТРОИТЬ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРАБЛЬ, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ ФУНКЦИИ ВЕРТОЛЕТОНОСЦА И ДЕСАНТНОГО КОРАБЛЯ — ГЛАВА ОСК РАХМАНОВ РИА НОВОСТИ
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