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Россия построит гибрид вертолетоносца и десантного корабля
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Россия построит гибрид вертолетоносца и десантного корабля
РИА Новости
21 минуту назад
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РОССИЯ
БУДЕТ СТРОИТЬ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРАБЛЬ, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ ФУНКЦИИ ВЕРТОЛЕТОНОСЦА И ДЕСАНТНОГО КОРАБЛЯ — ГЛАВА ОСК РАХМАНОВ
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