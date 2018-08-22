Минобороны и РСК «МиГ» подписали контракт на поставку шести МиГ-35

При подписании не уточнялось, сколько самолетов каждой модели получит военное ведомство.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения «4++», который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились заводские испытания истребителя.