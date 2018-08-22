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Минобороны и РСК «МиГ» подписали контракт на поставку шести МиГ-35
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Минобороны и РСК «МиГ» подписали контракт на поставку шести МиГ-35 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и РСК «МиГ» подписали контракт на поставку шести самолетов МиГ-35УБ (учебно-боевой) и МиГ-35С (серийный) до 2023 года, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний форума «Армия-2018», где прошла церемония подписания.
При подписании не уточнялось, сколько самолетов каждой модели получит военное ведомство.
Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь говорил, что Минобороны получит шесть МиГ-35 «на начальной стадии».
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения «4++», который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились заводские испытания истребителя.
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