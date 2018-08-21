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В Сибири прошли совместные учения Росрезерва и Минобороны России
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В Сибири прошли совместные учения Росрезерва и Минобороны России 

Федеральное агентство по государственным резервам 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство по государственным резервам
В Сибирском федеральном округе прошли совместные учения Росрезерва и Минобороны России по организации выдачи товаров государственного материального резерва для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Российской федерации. Мероприятие проводилось в рамках маневров «Восток— 2018».
Комбинаты Росрезерва и воинские подразделения отрабатывали совместные действия при отпуске горючего из государственного материального резерва в железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспорт Минобороны России.
В учениях также были задействованы подразделения Росгвардии, МВД, ФСБ и МЧС России, которые обеспечивали противодиверсионную защиту и пожарную безопасность объектов Росрезерва.
Совместные учения Росрезерва и Минобороны России проводятся ежегодно с 2011 года
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