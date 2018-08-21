В Сибири прошли совместные учения Росрезерва и Минобороны России

В Сибирском федеральном округе прошли совместные учения Росрезерва Минобороны России по организации выдачи товаров государственного материального резерва для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Российской федерации . Мероприятие проводилось в рамках маневров «Восток— 2018».

Комбинаты Росрезерва и воинские подразделения отрабатывали совместные действия при отпуске горючего из государственного материального резерва в железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспорт Минобороны России.

ФСБ и В учениях также были задействованы подразделения Росгвардии, МВД МЧС России , которые обеспечивали противодиверсионную защиту и пожарную безопасность объектов Росрезерва.

Совместные учения Росрезерва и Минобороны России проводятся ежегодно с 2011 года