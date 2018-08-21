Соглашение о создании ракетного комплекса «Байтерек» подпишут 22 августа 

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Подписание российско-казахстанского соглашения о создании ракетного комплекса «Байтерек» состоится 22 августа. Об этом во вторник сообщили журналистам в Роскосмосе.
"22 августа 2018 года […] на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» […] состоится подписание соглашения о создании ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур", — сообщили в госкорпорации.
Документ подпишут глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов.
С 2004 года Россия и Казахстан совместно работают над проектом «Байтерек», в рамках которого планируется создать на Байконуре новый ракетный космический комплекс (РКК). Изначально он был предназначен для запусков российской ракеты-носителя «Ангара», но затем было принято решение использовать более дешевую украинскую ракету "Зенит". Власти Казахстана планировали завершить строительство РКК к 2021 года, но из-за обострения политической ситуации на Украине в 2014 года проект «Байтерек» был приостановлен. По мнению специалистов, сроки завершения работ могут сдвинуться к 2025 года.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.