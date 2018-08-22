Россия и Казахстан договорились создать на Байконуре комплекс под «Союз-5»

Первый пуск через четыре года

Как сообщалось, с комплекса будут проводиться пуски перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которую разрабатывают в России. Первый пуск запланирован на 2022 год. Россия же модернизирует технические комплексы для космической техники и создаст на Байконуре комплекс для предстартовой подготовки нового пилотируемого корабля «Федерация».

За Казахстаном остается содержание и эксплуатация стартовой и технической инфраструктуры, оставшейся от ракеты "Зенит" , ее реконструкция и модернизация для применения новой ракеты. «Казкосмос» сообщал, что готов направить на эти цели примерно 314 миллионов долларов.

Объекты стартовой и технической инфраструктуры для ракеты-носителя «Зенит» начали возвращать из российской аренды Казахстану с 1 марта. Планируется, что соглашение об их передаче будет подписано осенью.

История «Байтерека»

В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель «Ангара». Она призвана прийти на замену «Протону», использующему ядовитый гептил.

В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо «Ангары» использовать в проекте ракету «Зенит», под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.

В 2014 году из-за политической ситуации на Украине было принято решение не переходить в проекте «Байтерек» на ракету «Зенит» украинского производства, а вернуться к исполнению «Ангары». Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название «Союз-5». В июне минувшего года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.

В апреле 2018 года правительство России опубликовало распоряжение, в котором поручило государственной корпорации «Роскосмос» провести с участием МИДа России переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ протокол о создании космического ракетного комплекса «Байтерек».