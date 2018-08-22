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В рамках специальных учений МТО отработаны вопросы материально-технического обеспечения действий стратегической авиации
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В рамках специальных учений МТО отработаны вопросы материально-технического обеспечения действий стратегической авиации 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Ход учения проверили начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, заместители Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Андрей Картаполов.
В рамках специальных учений, проходящих в Восточном военном округе, отработаны вопросы материально-технического обеспечения (МТО) действий стратегической авиации. Ход учения проверили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, заместители Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Андрей Картаполов.
В ходе практических действий по передислокации стратегической авиации личным составом МТО отработаны вопросы подготовки самолетов к вылету, заправки авиационным топливом и сжатыми газами, а также снаряжение самолета Ту-95МС боекомплектом крылатых ракет на внутренние и внешние точки подвески с применением ракетных тягачей.
Особое внимание было уделено действиям личного состава МТО в нештатных ситуациях, в частности, при выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы и его возгорании. Пожарными командами отработаны вопросы по локализации очагов возгорания воздушного судна. Подразделениями охраны успешно отработаны вопросы обнаружения, блокирования и отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов условного противника.
Кроме того, проведены занятия по скоростному восстановлению взлетно-посадочной полосы путем замены аэродромных плит и применения современных быстроотвердевающих материалов.
Специальные учения МТО проходят в ВВО в период с 20 по 25 августа. В них принимают участие около 36 тыс. военнослужащих, задействовано до 3,4 тыс. единиц вооружения и военной техники.
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