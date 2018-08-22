Тыловики под огнем: в Амурской области проходят учения МТО

Учения проходят под руководством заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова

На реке Зея в Амурской области проходят учения подразделений материально-технического обеспечения. Военнослужащие в кратчайшие сроки должны восстановить разрушенную противником переправу.

По легенде учений условный противник наносит удар по стратегическим объектам — железнодорожным и автомобильным мостам. После этого службы материально-технического обеспечения начинают операцию по срочной доставке топлива отрезанным от основных сил войскам.

Военнослужащие тыловых подразделений переправляют на другой берег реки цистерны с топливом и дополнительные подвижные топливозаправщики. Все это происходит под прикрытием боевых катеров военной полиции.

Затем начинается переброска подкрепления. Пока аварийные бригады восстанавливают мосты, на малых понтонах и больших плавучих баржах переправляются подразделения для контратаки. Враг пытается сорвать десантную операцию. Диверсанты нападают на плавучий понтон, и военная полиция отражает эту агрессию.

Чтобы снабдить топливом все накопленные силы одних плавучих цистерн недостаточно, поэтому в дело вступают трубопроводные войска, которые проводят уникальную операцию.

«Личным составом отдельной трубопроводной роты, впервые за 32 года развернуто и проложено три участка трубопровода по дну реки Зея, протяженностью 1100 метров каждый для одновременной подачи на противоположный берег трех сортов светлых нефтепродуктов — автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина», — сказал начальник управления ресурсного обеспечения Восточного военного округа полковник Павел Баринов.

Все это подразделения МТО отрабатывают на специальных учениях, которые проходят под руководством заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.