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Тыловики под огнем: в Амурской области проходят учения МТО
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Тыловики под огнем: в Амурской области проходят учения МТО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учения проходят под руководством заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.
На реке Зея в Амурской области проходят учения подразделений материально-технического обеспечения. Военнослужащие в кратчайшие сроки должны восстановить разрушенную противником переправу.
По легенде учений условный противник наносит удар по стратегическим объектам — железнодорожным и автомобильным мостам. После этого службы материально-технического обеспечения начинают операцию по срочной доставке топлива отрезанным от основных сил войскам.
Военнослужащие тыловых подразделений переправляют на другой берег реки цистерны с топливом и дополнительные подвижные топливозаправщики. Все это происходит под прикрытием боевых катеров военной полиции.
Затем начинается переброска подкрепления. Пока аварийные бригады восстанавливают мосты, на малых понтонах и больших плавучих баржах переправляются подразделения для контратаки. Враг пытается сорвать десантную операцию. Диверсанты нападают на плавучий понтон, и военная полиция отражает эту агрессию.
Чтобы снабдить топливом все накопленные силы одних плавучих цистерн недостаточно, поэтому в дело вступают трубопроводные войска, которые проводят уникальную операцию.
«Личным составом отдельной трубопроводной роты, впервые за 32 года развернуто и проложено три участка трубопровода по дну реки Зея, протяженностью 1100 метров каждый для одновременной подачи на противоположный берег трех сортов светлых нефтепродуктов — автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина», — сказал начальник управления ресурсного обеспечения Восточного военного округа полковник Павел Баринов.
Все это подразделения МТО отрабатывают на специальных учениях, которые проходят под руководством заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.
За действиями тыловиков в преддверии самых масштабных маневров в новейшей истории России «Восток-2018» наблюдает начальник Генерального штаба Владимир Герасимов. На глазах военачальников меньше чем через час после условного разрушения, отремонтированные мосты начинают принимать воинские эшелоны.
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