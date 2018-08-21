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На Северном флоте проведено специальное учение МТО
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На Северном флоте проведено специальное учение МТО 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На первом этапе учения было отработано приведение органов военного управления, воинских частей и подразделений системы МТО в повышенную боеготовность, затем его участники выполняли практические задачи тылового обеспечения.
В Мурманской области состоялось специальное учение сил материально технического обеспечения (МТО) Северного флота. В нём были задействованы около 1000 человек и 230 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Учение продолжалось в течение нескольких дней. На первом этапе была отработана организация приведения органов военного управления, воинских частей и подразделений системы МТО в повышенную боеготовность. На втором этапе учения его участники выполняли практические задачи тылового обеспечения.
На полигонах Северного флота в Мурманской области были оборудованы три района сосредоточения сил и средств. Были развёрнуты сборный пункт повреждённых машин, полевой артиллерийский склад, а также пункты приёма мобилизационных ресурсов: личного состава и техники.
В полевых условиях были проведены тренировки по ремонту бронетехники, организации обеспечения материальными средствами и боеприпасами боевых подразделений, перевозки грузов, оборудования, охраны и обороны временных переправ через водные преграды, а также ряд других учебных мероприятий.
К учению были привлечены сил и средства 701-го Центра материально-технического обеспечения, отдельного ремонтно-восстановительного батальона (комплексного ремонта), отдельного автомобильного батальона, других частей и подразделений МТО Северного флота.
Качество проведения учения оценил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
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