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Более 480 тонн материальных средств было перевезено во время специального учения сил МТО Северного флота
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Более 480 тонн материальных средств было перевезено во время специального учения сил МТО Северного флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Главная цель прошедшего в Мурманской области мероприятия — оценка готовности воинских частей и подразделений тыла к выполнению поставленных задач.
Во время проведения специального учения сил материально технического обеспечения (МТО) Северного флота, которое прошло в Мурманской области, автотранспортом подвоза было перевезено более 480 тонн материальных средств для обеспечения сил (войск) флота.
В ходе учения военнослужащие совершенствовали навыки оборудования районов расположения подразделений в полевых условиях. Ремонтно-восстановительные подразделения выполнили 52 ремонта, отработали эвакуацию 17 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной техники, повреждённой во время условных боевых действий.
Военнослужащие мостовой роты 701-го центра МТО из комплекта малого автомобильного разборного моста возвели двухпутный мостовой переход через реку Средняя в районе посёлка Щукозеро длиной 50 метров и грузоподъемностью 50 тонн.
Главная цель специального учения сил МТО Северного флота — оценка готовности воинских частей и подразделений тыла к выполнению поставленных задач. В мероприятии принимали участие около 1000 человек, было задействовано 230 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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