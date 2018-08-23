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В Северной Осетии проверят боевую подготовку военных
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В Северной Осетии проверят боевую подготовку военных 

Sputnik Южная Осетия 37 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 23 авг — Sputnik. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверит боевую подготовку военных в Северной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
"Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Северную Осетию для проверки боевой подготовки соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО", — говорится в сообщении.
Командующий войсками проверит способность командиров ротных тактических групп управлять подразделениями на двусторонних ротных тактических учениях.
Ранее активная фаза учений с мотострелками началась на полигоне «Тарское». Мотострелковые подразделения отработают полный перечень маневров вместе с другими родами войск — в обороне, наступлении, с выполнением задач в горных районах как днем, так и ночью. Кроме того, в учениях примут участие экипажи вертолетов армейской авиации, а также самолеты штурмовой и оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО.
Генерал-полковник лично оценит навыки управления командиров подразделений общевойскового звена, для чего проведет более шести часов на передовых командных пунктах обеих сторон участников маневров, добавили в пресс-службе.
В учениях на территории ЮВО принимают участие более шести тысяч военнослужащих и задействовано около двух тысяч единиц военной техники.
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