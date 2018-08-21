Мотострелки Северной Осетии подняты по тревоге 

ЦХИНВАЛ, 21 авг — Sputnik. В Северной Осетии в рамках учений подняли по тревоге мотострелков Южного военного округа (ЮВО), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
"Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Республике Северная Осетия-Алания, подняты по тревоге в рамках двухсторонних ротных тактических учений. Военнослужащие совершили марш в заданный район на общевойсковой полигон Тарское, где им предстоит нейтрализовать незаконные вооруженные формирования условного противника", — говорится в сообщении.
К проведению тактических учений привлекли более 1,5 тысячи военнослужащих мотострелкового соединения и 300 единиц вооружения и военной техники.
Ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября на 20 общевойсковых полигонах Юга России, а также в Южной Осетии, Абхазии и Армении.