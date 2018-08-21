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Шойгу ознакомился на «Армии-2018» с продукцией ОПК ближнего и дальнего зарубежья
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Шойгу ознакомился на «Армии-2018» с продукцией ОПК ближнего и дальнего зарубежья 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел новейшие образцы военной техники на форуме «Армия-2018», в том числе с представленные иностранными компаниями.
Шойгу ознакомился с продукцией компаний «Воентелеком», «Радар ммс», «Гефест и-Т», «Воентелеком», осмотрел танк Т-14 «Армата», тяжелую боевую машину пехоты Т-15 с боевым модулем «Кинжал», БТР «Бумеранг», БМП «Курганец-25», ЗРПК «Панцирь-С1», зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО2» и другую военную техниеку.
Кроме того, министр посетил стенды Армении, Белоруссии Казахстана, Индии.
Ранее министр сообщил, что в выставке принимает участие полторы тысячи предприятий, которые обеспечивают Вооруженные Силы самым современным оружием.
Своих специалистов для участия в форуме направили 102 страны.
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