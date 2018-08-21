Шойгу ознакомился на «Армии-2018» с продукцией ОПК ближнего и дальнего зарубежья

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел новейшие образцы военной техники на форуме «Армия-2018», в том числе с представленные иностранными компаниями. Шойгу ознакомился с продукцией компаний «Воентелеком» , «Радар ммс», «Гефест и-Т», «Воентелеком», осмотрел танк Т-14 «Армата», тяжелую боевую машину пехоты Т-15 с боевым модулем «Кинжал», БТР «Бумеранг», БМП «Курганец-25», ЗРПК «Панцирь-С1», зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО2» и другую военную техниеку. Белоруссии Кроме того, министр посетил стенды Армении Казахстана , Индии. Ранее министр сообщил, что в выставке принимает участие полторы тысячи предприятий, которые обеспечивают Вооруженные Силы самым современным оружием. Своих специалистов для участия в форуме направили 102 страны.