Российский «Посейдон» контролирует весь мировой океан

Он отметил готовность ВМФ страны противостоять любым вызовам и угрозам. Речь идет в том числе о тех, что поступают от США , уточнило ИА Nation News.

В основе так называемого «Посейдона» беспилотные подводные аппараты. По сути, это принципиально новый вид морского оружия, сообщил сайт «Русская планета».