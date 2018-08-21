Российский «Посейдон» контролирует весь мировой океан 

Российская Федерация обладает многоцелевой системой «Посейдон», способной держать на контроле пространство всего мирового океана. Об этом РИА ФАН рассказал член ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.
Он отметил готовность ВМФ страны противостоять любым вызовам и угрозам. Речь идет в том числе о тех, что поступают от США, уточнило ИА Nation News.
В основе так называемого «Посейдона» беспилотные подводные аппараты. По сути, это принципиально новый вид морского оружия, сообщил сайт «Русская планета».