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В России разработали подводный беспилотник, интегрированный с автоматом
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В России разработали подводный беспилотник, интегрированный с автоматом 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
В России разработали первый в мире подводный беспилотник, интегрированный с автоматом, испытания начнутся в конце года — Ростех
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