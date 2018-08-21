Ростех показал прототип подводного противодиверсионного робота на «Армии-2018»

КУБИНКА , 21 августа. / ТАСС /. ЦНИИТОЧМАШ и научно-производственная группа «МАКО», входящие в госкорпорацию «Ростех» , представили подводный беспилотный аппарат, способный нести взрывчатку и стрелковое вооружение. Презентация робота состоялась в павильоне Ростеха в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018».

"Боевой подводный беспилотный аппарат «Нерпа» предназначен для охраны и контроля специальных водных акваторий, обнаружения и поражения маломерных судов и пловцов-диверсантов. Вооружен автоматом АПС. Нагрузкой могут быть и взрывчатые вещества при одноразовом применении аппарата", — рассказали ТАСС представители ЦНИИТОЧМАШ.

Беспилотник можно применять для предотвращения нарушения границ акватории, сопровождения боевых пловцов, подводной разведки на дистанции до 50 м, обнаружения и поражения целей, патрулирования как самостоятельно, так и по заданному маршруту.

"Мы уже провели испытания без вооружения, сейчас ведется работа по интеграции оружия. Также работаем над системой распознавания образов и целей под водой, обеспечения подводной связи", — сообщил собеседник.

Вес аппарата составляет менее 30 кг, скорость хода — один узел, а запас хода — 4 часа. Глубина погружения достигает 50 м, устойчивая связь обеспечивается на расстоянии до 80 м.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в подмосковной Кубинке 21-26 августа.