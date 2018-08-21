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Ростех показал прототип подводного противодиверсионного робота на «Армии-2018»
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Ростех показал прототип подводного противодиверсионного робота на «Армии-2018» 

ТАСС 21 минуту назад
КУБИНКА, 21 августа. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ и научно-производственная группа «МАКО», входящие в госкорпорацию «Ростех», представили подводный беспилотный аппарат, способный нести взрывчатку и стрелковое вооружение. Презентация робота состоялась в павильоне Ростеха в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018».
"Боевой подводный беспилотный аппарат «Нерпа» предназначен для охраны и контроля специальных водных акваторий, обнаружения и поражения маломерных судов и пловцов-диверсантов. Вооружен автоматом АПС. Нагрузкой могут быть и взрывчатые вещества при одноразовом применении аппарата", — рассказали ТАСС представители ЦНИИТОЧМАШ.
Беспилотник можно применять для предотвращения нарушения границ акватории, сопровождения боевых пловцов, подводной разведки на дистанции до 50 м, обнаружения и поражения целей, патрулирования как самостоятельно, так и по заданному маршруту.
"Мы уже провели испытания без вооружения, сейчас ведется работа по интеграции оружия. Также работаем над системой распознавания образов и целей под водой, обеспечения подводной связи", — сообщил собеседник.
Вес аппарата составляет менее 30 кг, скорость хода — один узел, а запас хода — 4 часа. Глубина погружения достигает 50 м, устойчивая связь обеспечивается на расстоянии до 80 м.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в подмосковной Кубинке 21-26 августа.
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