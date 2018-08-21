На западе Бохайского залива прошли поисково-спасательные учения 

Цанчжоу, 21 августа /Синьхуа/ — Во вторник в акватории близ порта Хуанхуа в западной части Бохайского залива прошли учения по экстренному реагированию на ЧС на море. В ходе маневров были отработаны поисково-спасательные мероприятия на море и с воздуха, задачи по тушению пожара и ликвидации разлива нефтепродуктов на море и другие действия. Маневры проведены совместными усилиями ведомств по морским делам пров. Хэбэй, Шаньдун и г. Тяньцзинь. В учениях приняли участие 15 организаций, 13 судов, один вертолет и более 200 человек.