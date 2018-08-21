Ещё
На западе Бохайского залива прошли поисково-спасательные учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На западе Бохайского залива прошли поисково-спасательные учения 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Цанчжоу, 21 августа /Синьхуа/ — Во вторник в акватории близ порта Хуанхуа в западной части Бохайского залива прошли учения по экстренному реагированию на ЧС на море. В ходе маневров были отработаны поисково-спасательные мероприятия на море и с воздуха, задачи по тушению пожара и ликвидации разлива нефтепродуктов на море и другие действия. Маневры проведены совместными усилиями ведомств по морским делам пров. Хэбэй, Шаньдун и г. Тяньцзинь. В учениях приняли участие 15 организаций, 13 судов, один вертолет и более 200 человек.
ИА Синьхуа: последние новости
МО КНР о публикации в США доклада "О ситуации с развитием военного дела и безопасности в Китае-2018" В Латвии начались военные учения ''Намейс 2018'' Памятник первым летчикам России открыли в Санкт-Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Тереховой покинула театр из-за секс-скандала18
Стая птиц сокрушила истребитель19
Кремль ответил на обвинения Microsoft46
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым86
Украинский газовый маршрут превращается в тупиковую ветку183
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество США
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение