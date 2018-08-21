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На Чебаркульском полигоне отработают танковую карусель
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На Чебаркульском полигоне отработают танковую карусель 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Свыше шести тысяч военнослужащих и тысячи 100 единиц военной техники принимают участие во внезапной проверке боеготовности на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа в Челябинской области в преддверии масштабных учений «Восток-2018», передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
В ходе учений предполагается отработать так называемую «танковую карусель», когда десятки танков Т-72Б3 по очереди будут выезжать из своих укрытий, открывать прицельный огонь, а затем возвращаться на исходную позицию. Эта методика современного танкового боя лишает противника возможности быстро определять цели и уничтожать их. По решению президента РФ Владимира Путина с 20 по 25 августа в войсках Центрального и Восточного военных округов, а также в соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации проходит внезапная проверка боевой готовности В зону учений уже выдвинулись танки Т-72Б3, являющиеся модифицированной версией танка Т-72, и бронетранспортёры БТР-82А, базирующиеся в гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии, дислоцированной на территории Челябинской и Свердловской областей.
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