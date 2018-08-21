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Глава «Рособоронэкспорта» заявил о планах занять первое место в мировом экспорте оружия
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Глава «Рособоронэкспорта» заявил о планах занять первое место в мировом экспорте оружия 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия планирует занять первое место в мире по экспорту оружия, сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.
«Конечно, у нас есть амбиции, однозначно, только потому, что наша промышленность дает нам такую возможность», — сказал Михеев журналистам.
«Мы заинтересованы в том, чтобы, в том числе, подвинуть кое-кого и выйти уже на лидирующие роли», — добавил он.
По словам Михеева, в этом году «Рособоронэкспорт» поставил за границу технику и вооружения на сумму больше $7 млрд
«Мы идём с некоторым опережением плана. В этом году мы отгрузили на сумму более $7 млрд Портфель заказов составляет более $45 млрд несмотря на санкционную обстановку… В этом году мы подписали контрактов на сумму около $8 млрд», — отметил Михеев.
По словам главы спецэкспортёра вооружений и военной техники, компания будет продвигать на внешних рынках новые товары, такие как малые ракетные корабли «Каракурт», легкий плавающий танк «Спрут», новая система ПВО «Викинг», модификация системы залпового огня «Тор», а в дальнейшем и танк «Армата».
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