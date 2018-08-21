Ударный вертолёт РФ вооружили ракетами «Хризантема-М»

Вертолеты Ми-28НЭ, известные под названием «Ночной охотник», оснастили современными ракетами и авиационными бомбами весом до 500 килограммов. Речь идёт о таких разработках, как «Хризантема-М» и «Атака».

Первая представляет собой противотанковую управляемую ракету с двухканальной системой наведения и дальностью поражения до 10 километров. Вторая обладает лазерной системой наведения, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Модернизирован и сам вертолёт. Более мощный двигатель и изменённые лопасти улучшили летно-технические характеристики машины в условиях высокогорья и жаркого климата. Также благодаря модификациям «Ночной охотник» стал более быстрым, а у его экипажа стало больше возможностей по выполнению фигур сложного пилотажа.

Кроме того, новый Ми-28НЭ сможет взаимодействовать с беспилотниками и управлять ими дистанционно. Для этого вертолет оснащен специальными средствами связи.

Ранее News.ru писал, что «Ночного охотника» представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Он проходит в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.