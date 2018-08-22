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Видео: В Северной Осетии военные отразили атаку «джихад-мобилей»
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Видео: В Северной Осетии военные отразили атаку «джихад-мобилей» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Прошедшие в Северной Осетии на полигоне «Тарское» ротные учения мотострелков по отражению атак «террористов-смертников» и «дижихад-мобилей» показали на видео. Тренировка военнослужащих впервые проходила на специальной психологической полосе препятствий, созданной с учетом опыта боев в Сирии.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, бойцам пришлось преодолеть свыше 30-ти сложных препятствий, в том числе пройти по подземным ходам и подвесным мостам, а также развалинам городских зданий, через завалы и железнодорожный перегон.
— Впервые личный состав смог оценить свою стрессоустойчивость при попадании в засаду условных «террористов-смертников» на «джихад-мобилях». Военнослужащие преодолевали все препятствия в условиях использования имитации взрывов, стрельбы холостыми патронами, дымов, огня и звуков боя, — сообщили в военном ведомстве.
На кадрах видео показаны действия мотострелкового отделения в условиях максимально приближенных к боевым. Пока одни бойцы перебежками передвигаются сквозь горящие автомобильные покрышки, их товарищи прикрывают огнем из автоматов и пулеметов. Стрельба ведется практически постоянно, чтобы солдаты привыкли к шуму боя и не боялись выстрелов.
Отметим, что общее руководство тактико-специальными учениями в воинских частях Южного военного округа осуществляет прошедший Сирию Герой России, генерал-полковник Александр Дворников.
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