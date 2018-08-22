Видео: В Северной Осетии военные отразили атаку «джихад-мобилей»

Прошедшие в Северной Осетии на полигоне «Тарское» ротные учения мотострелков по отражению атак «террористов-смертников» и «дижихад-мобилей» показали на видео. Тренировка военнослужащих впервые проходила на специальной психологической полосе препятствий, созданной с учетом опыта боев в Сирии

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, бойцам пришлось преодолеть свыше 30-ти сложных препятствий, в том числе пройти по подземным ходам и подвесным мостам, а также развалинам городских зданий, через завалы и железнодорожный перегон.

— Впервые личный состав смог оценить свою стрессоустойчивость при попадании в засаду условных «террористов-смертников» на «джихад-мобилях». Военнослужащие преодолевали все препятствия в условиях использования имитации взрывов, стрельбы холостыми патронами, дымов, огня и звуков боя, — сообщили в военном ведомстве.

На кадрах видео показаны действия мотострелкового отделения в условиях максимально приближенных к боевым. Пока одни бойцы перебежками передвигаются сквозь горящие автомобильные покрышки, их товарищи прикрывают огнем из автоматов и пулеметов. Стрельба ведется практически постоянно, чтобы солдаты привыкли к шуму боя и не боялись выстрелов.