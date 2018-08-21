Более 1,5 тыс. военных прибыли на антитеррористические учения в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. / ТАСС /. Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Северной Осетии , совершили марш на полигон Тарское, где им предстоит нейтрализовать условных террористов в рамках учений. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Свыше 1,5 тыс. мотострелков на полигоне Тарское во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями отработают задачи по поиску, блокированию и уничтожению условных НВФ (незаконные вооруженные формирования — прим. ТАСС)", — сказал Астафьев.

По замыслу учений предстоит выполнить тактические элементы маневренной обороны в дневное и ночное время суток, где особое внимание будет уделено отработке действий по организации сосредоточенного огня по огневым точкам условного противника, а также взаимодействию с операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Активная фаза тактических учений предполагает уничтожение окруженных бандформирований из стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А и различных артиллерийских систем.