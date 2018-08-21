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На Камчатке подводные силы ТОФ приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности в рамках внезапной проверки
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На Камчатке подводные силы ТОФ приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности в рамках внезапной проверки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Катера отряда ПДСС аэрозольной маскировкой обеспечили визуальное прикрытие действий подводных лодок, вышедших в районы выполнения боевых задач.
На Камчатке в рамках внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа подводные силы Тихоокеанского флота приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности.
В главной базе подводных сил ТОФ городе Вилючинске проводятся мероприятия по выводу подводных лодок в районы выполнения боевых задач по предназначению.
Безопасный выход подводных крейсеров из пункта базирования обеспечивают подразделения по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС), а также силы соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.
Катера отряда ПДСС аэрозольной маскировкой обеспечили визуальное прикрытие действий подводных лодок. Боевые пловцы ПДСС выполнили профилактическое гранатометание в бухте Крашенинникова.
Противоминное обеспечение выхода подводных лодок в Авачинский залив осуществляли морские тральщики.
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