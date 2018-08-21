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Военные юга России отработали отражение атак «джихад-мобилей»
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Военные юга России отработали отражение атак «джихад-мобилей» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Около 2,5 тысяч военнослужащих Южного военного округа в рамках учений преодолели психологические полосы препятствий.
Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, бойцы преодолевали огненные и водные препятствия в условиях, приближенных к боевым. Впервые включены дополнительные испытания, основанные на опыте действий в Сирии. Так, на полигонах имитировались атаки террористов-смертников и «джихад-мобилей» — транспортных средств, начиненных взрывчаткой для самоподрыва.
В учениях по морально-психологическому обеспечению задействованы военнослужащие ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Тренировки проводятся на пяти полигонах округа, расположенных в Ростовской области, на Ставрополье, в Северной Осетии, Дагестане и в Крыму.
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