Военные юга России отработали отражение атак «джихад-мобилей» 

Около 2,5 тысяч военнослужащих Южного военного округа в рамках учений преодолели психологические полосы препятствий.
Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, бойцы преодолевали огненные и водные препятствия в условиях, приближенных к боевым. Впервые включены дополнительные испытания, основанные на опыте действий в Сирии. Так, на полигонах имитировались атаки террористов-смертников и «джихад-мобилей» — транспортных средств, начиненных взрывчаткой для самоподрыва.
В учениях по морально-психологическому обеспечению задействованы военнослужащие ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Тренировки проводятся на пяти полигонах округа, расположенных в Ростовской области, на Ставрополье, в Северной Осетии, Дагестане и в Крыму.