Мотострелки ЮВО преодолели специальную психологическую тропу в Северной Осетии

В ходе прохождения 600-метровой «Психологической полосы» военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 30 сложных препятствий.

На полигоне Тарское в Республике Северная Осетия военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), в рамках двухсторонних ротных тактических учений преодолели специальную психологическую полосу препятствий и уничтожили незаконное вооруженное формирование (НВФ).

В ходе прохождения 600-метровой «Психологической полосы» военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 30 сложных препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены, подземные ходы, подвесные мосты, железнодорожный перегон, фрагменты городских сооружений и завалы. Впервые, личный состав мотострелковых подразделений смог оценить свою стрессоустойчивость при попадании в засаду условных «Террористов-смертников» на «Джихад-мобилях». Военнослужащие преодолевали все препятствия в условиях использования имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.

Основная задача при проверке подразделений соединения ставилась на повышение управляемости в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности действий подразделений командирами всех степеней.

В учениях по морально-психологическому обеспечению задействовано более 1 тыс. военнослужащих из состава ротных тактических групп 58-й армии.

Общее руководство тактико-специальными и двусторонними ротными тактическими учениями в соединениях и воинских частях округа осуществляет командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников

По решению командующего войсками впервые в практике боевой подготовки войск тактико-специальные учения родов войск и специальных войск проводятся в едином замысле двусторонних ротных тактических учений.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной техники.