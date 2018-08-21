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Политолог: у Украины нет средств на проведение военных парадов
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Политолог: у Украины нет средств на проведение военных парадов 

Парламентская газета 14 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Киеве проходят репетиции военного парада по случаю 27-й годовщины независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа. В нынешних экономических условиях у страны нет средств на проведение таких мероприятий, заявил Федеральному агентству новостей киевский политолог Валентин Гайдай.
«Такие военные мероприятия на Украине проводятся всего четыре года. При этом в нынешних условиях у государства просто нет лишних денег на организацию таких шествий», — уверен Гайдай.
В то же время он напомнил, что сегодня украинские силовики тратят часть средств на расходы, которые многие эксперты считают нецелесообразными — среди них закупка для полицейских рюкзаков или поставка на юго-восток страны автомашин, которые находятся в нерабочем состоянии.
«И на таком фоне проведение военного парада кажется не самой безумной тратой денег», — отметил он.
Политолог выразил надежду на то, что все достижения украинской армии, которые будут представлены на параде, в том числе и вооружения, в действительности поступят на службу в действующие войска.
«Пока же получается, что сегодня в стране как будто существует две армии — одна представлена на торжественных мероприятиях, а другая — действующая, у которой на службе устаревшее оружие и отсутствует нормальная экипировка», — сказал Гайдай.
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