Политолог: у Украины нет средств на проведение военных парадов

В Киеве проходят репетиции военного парада по случаю 27-й годовщины независимости Украины , которая будет отмечаться 24 августа. В нынешних экономических условиях у страны нет средств на проведение таких мероприятий, заявил Федеральному агентству новостей киевский политолог Валентин Гайдай.

«Такие военные мероприятия на Украине проводятся всего четыре года. При этом в нынешних условиях у государства просто нет лишних денег на организацию таких шествий», — уверен Гайдай.

В то же время он напомнил, что сегодня украинские силовики тратят часть средств на расходы, которые многие эксперты считают нецелесообразными — среди них закупка для полицейских рюкзаков или поставка на юго-восток страны автомашин, которые находятся в нерабочем состоянии.

«И на таком фоне проведение военного парада кажется не самой безумной тратой денег», — отметил он.

Политолог выразил надежду на то, что все достижения украинской армии, которые будут представлены на параде, в том числе и вооружения, в действительности поступят на службу в действующие войска.

«Пока же получается, что сегодня в стране как будто существует две армии — одна представлена на торжественных мероприятиях, а другая — действующая, у которой на службе устаревшее оружие и отсутствует нормальная экипировка», — сказал Гайдай.