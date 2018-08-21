Россия планирует занять первое место в мировом экспорте оружия

"Конечно, у нас есть амбиции однозначно, потому что наша промышленность дает нам такую возможность… Мы заинтересованы в том, чтобы подвинуть кое-кого и выйти уже на лидирующие роли", — сказал Михеев журналистам.

На первом месте по экспорту оружия в мире в настоящее время находятся США

По словам Михеева, на рынки будут выводиться новые товары: малые ракетные корабли «Каракурт», легкий плавающий танк «Спрут», новая система ПВО «Викинг», новая модификация системы залпового огня «Тор», а в дальнейшем и экспорт танка «Армата».