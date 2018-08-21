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Россия планирует занять первое место в мировом экспорте оружия
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Россия планирует занять первое место в мировом экспорте оружия 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Россия имеет амбиции занять первое место в мировом экспорте оружия, в том числе за счет танка «Армата», заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Конечно, у нас есть амбиции однозначно, потому что наша промышленность дает нам такую возможность… Мы заинтересованы в том, чтобы подвинуть кое-кого и выйти уже на лидирующие роли", — сказал Михеев журналистам.
На первом месте по экспорту оружия в мире в настоящее время находятся США.
По словам Михеева, на рынки будут выводиться новые товары: малые ракетные корабли «Каракурт», легкий плавающий танк «Спрут», новая система ПВО «Викинг», новая модификация системы залпового огня «Тор», а в дальнейшем и экспорт танка «Армата».
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